FT: ЕС может перенаправить 93 млрд евро на оборону

Наибольший рост показал немецкий оборонно-промышленный комплекс. По данным торгов, бумаги Rheinmetall (бронетехника и боеприпасы) выросли с 728 евро за акцию 12 февраля до 1025 евро на закрытие 18 февраля. Акции концерна Renk (двигатели, трансмиссии) подорожали с 22 до 31,4 евро. Бумаги производителя авионики, оптоэлектроники и других систем Hensoldt – с 36 до 46,3 евро, Thyssenkrupp (сталь) – с 4,45 до 5,8 евро.