FT: ЕС может перенаправить 93 млрд евро на оборону
Европейские власти могут использовать 93 млрд евро неизрасходованных средств на восстановление после пандемии в оборонном секторе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
С предложением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече правоцентристской Европейской народной партии 18 февраля. Кроме того, ЕС может рассмотреть вопрос использования средств из фондов регионального развития.
FT отмечает, что дополнительные потребности блока в финансировании обороны оцениваются примерно в 500 млрд евро в течение следующего десятилетия. Общая сумма фонда восстановления и устойчивости (RRF) после пандемии составила 800 млрд евро грантов и займов, которые ЕС согласился привлечь совместно для стимулирования своих экономик после пандемии.
19 февраля «Ведомости» писали, что акции оборонных компаний ЕС растут с 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рост ускорился после американо-российских контактов в Эр-Рияде и обещаний европейских политиков укрепить оборону.
Наибольший рост показал немецкий оборонно-промышленный комплекс. По данным торгов, бумаги Rheinmetall (бронетехника и боеприпасы) выросли с 728 евро за акцию 12 февраля до 1025 евро на закрытие 18 февраля. Акции концерна Renk (двигатели, трансмиссии) подорожали с 22 до 31,4 евро. Бумаги производителя авионики, оптоэлектроники и других систем Hensoldt – с 36 до 46,3 евро, Thyssenkrupp (сталь) – с 4,45 до 5,8 евро.
Вместе с тем ЕС намерен усилить военную помощь Украине на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа. Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС писало, что европейские страны готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро. 14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости ввести чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине.