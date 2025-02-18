Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине размером не менее 6 млрд евро
Страны Европейского союза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
Союз намерен направить военную помощь в стремлении укрепить стратегическое положение Киева в начале переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта под руководством США и РФ.
Ожидается, что пакет помощи, который будет включать в себя 1,5 млн артиллерийских снарядов для систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента начала военных действий на территории Украины. По информации издания, он может быть обнародован в преддверии символического визита европейских комиссаров в Киев 24 февраля.
Двое собеседников издания подчеркнули, что 6 млрд евро являются отправной точкой, поэтому военная помощь может быть увеличена до 10 млрд евро и более.
14 февраля стало известно, что Украина получила от западных партнеров 267 млрд евро помощи с февраля 2022 г. Ежегодно украинские власти получали более 80 млрд евро гуманитарной и военной помощи. Из поступивших на Украину 267 млрд евро около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) – на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) – на гуманитарную помощь.