Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине размером не менее 6 млрд евро

Ожидается, что пакет помощи, который будет включать в себя 1,5 млн артиллерийских снарядов для систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента начала военных действий на территории Украины. По информации издания, он может быть обнародован в преддверии символического визита европейских комиссаров в Киев 24 февраля.