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Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине размером не менее 6 млрд евро

Ведомости

Страны Европейского союза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Союз намерен направить военную помощь в стремлении укрепить стратегическое положение Киева в начале переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта под руководством США и РФ.

Ожидается, что пакет помощи, который будет включать в себя 1,5 млн артиллерийских снарядов для систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента начала военных действий на территории Украины. По информации издания, он может быть обнародован в преддверии символического визита европейских комиссаров в Киев 24 февраля.

Двое собеседников издания подчеркнули, что 6 млрд евро являются отправной точкой, поэтому военная помощь может быть увеличена до 10 млрд евро и более.

14 февраля стало известно, что Украина получила от западных партнеров 267 млрд евро помощи с февраля 2022 г. Ежегодно украинские власти получали более 80 млрд евро гуманитарной и военной помощи. Из поступивших на Украину 267 млрд евро около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) – на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) – на гуманитарную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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