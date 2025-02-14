Украина получила от союзников около 270 млрд евро помощи с 2022 года

3 февраля этого года Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. Тогда он привел данные, согласно которым США выделили Украине больше средств, чем страны ЕС за последние годы. По его заявлению, доля США составляет почти $300 млрд, а вклад ЕС «на $200 млрд меньше». По словам республиканца, Европа должна выровняться с США по размеру помощи Украине, хотя на самом деле должна платить больше.