Украина получила от союзников около 270 млрд евро помощи с 2022 года

Украина получила от союзников около 270 млрд евро помощи с 2022 годаИз этой суммы 130 млрд евро было выделено на военную поддержку, подсчитали в немецком IfW
Украина получила от западных партнеров 267 млрд евро помощи с февраля 2022 г. Это следует из исследования немецкого Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel).
Ежегодно украинские власти получали более 80 млрд евро гуманитарной и военной помощи. Из поступивших на Украину 267 млрд евро около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) – на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) – на гуманитарную помощь.
Немецкие аналитики при этом отмечают, что сумма, если измерять ее относительно доли ВВП каждой страны-донора, невелика. В частности, ФРГ мобилизовала менее 0,2% своего ВВП в год для поддержки Украины, а Франция, Италия и Испания выделили всего около 0,1% своего годового ВВП.
«Если посмотреть на государственные бюджеты большинства европейских стран-доноров, помощь Украине за последние 3 года больше похожа на небольшой политический «любимый проект», а не на крупные фискальные усилия», – сказал руководитель Ukraine Support Tracker в Кильском институте Кристоф Требеш.
При этом европейские страны направили больше помощи Украине, чем Соединенные Штаты. По данным IfW, Вашингтон за последние три года направил 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований. Страны ЕС выделили 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи.
The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала в декабре 2024 г., что Украине в 2025 г. потребуется $126 млрд, чтобы противостоять армии России на поле боя. Завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков говорил «Ведомостям», что после прихода к власти президента Дональда Трампа США могут переложить на Европу содержание Украины.
3 февраля этого года Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. Тогда он привел данные, согласно которым США выделили Украине больше средств, чем страны ЕС за последние годы. По его заявлению, доля США составляет почти $300 млрд, а вклад ЕС «на $200 млрд меньше». По словам республиканца, Европа должна выровняться с США по размеру помощи Украине, хотя на самом деле должна платить больше.