Трамп призвал ЕС нарастить финансирование Украины до уровня США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон, передает корреспондент «Ведомостей».
«Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в ситуации с Россией и Украиной, заключается в том, что мы хотим добиться некоторого выравнивания, потому что наша доля составляет почти $300 млрд, а их [ЕС] вклад на $200 млрд меньше», – сказал Трамп в беседе с журналистами.
Трамп подчеркнул, что вклад Европы меньше, потому что бывший американский лидер Джо Байден никогда не просил их о деньгах.
«Он никогда не сказал: «Вы должны заплатить». Он этого не сделал. Все, что он делал – это раздавал деньги», – сказал Трамп. – Сейчас мы ведем с ними переговоры и фактически работаем над некоторыми сделками, чтобы у нас были определенные гарантии и другие механизмы для поддержания всей этой ситуации в рабочем состоянии. И не просто в рабочем – мы хотим, чтобы все действительно двигалось вперед».
Трамп добавил, что Европа должна выровняться с США по количеству помощи Украине, хотя на самом деле должна платить больше.
«Мы буквально заливаем их [Украину] деньгами, снабжаем их оборудованием. Европа не успевает за нами. Они должны выровняться», – сказал он. «Послушайте, между нами есть океан. У них его нет – для них это важнее, чем для нас, но их вклад значительно меньше нашего, и они должны платить как минимум столько же. На самом деле, они должны платить гораздо больше, чем мы, но давайте хотя бы говорить о равных суммах. Сейчас они отстают от нас на миллиарды и миллиарды долларов».
Трамп также заявил, что рассчитывает договориться с Украиной о поставках ее редкоземельных ресурсов.
«Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные ресурсы. Мы хотим, чтобы то, что мы вкладываем, было обеспечено в виде гарантии. Нам нужна гарантия», – добавил он. – Поэтому мы рассматриваем возможность заключения сделки с Украиной, при которой то, что мы им даем, будет обеспечено их редкоземельными ресурсами».
В январе представитель Пентагона заявил, что Вашингтон и его союзники совместно выделили более $126 млрд на военную помощь Украине с момента начала конфликта.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».