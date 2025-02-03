Трамп призвал ЕС нарастить финансирование Украины до уровня США

«Мы буквально заливаем их [Украину] деньгами, снабжаем их оборудованием. Европа не успевает за нами. Они должны выровняться», – сказал он. «Послушайте, между нами есть океан. У них его нет – для них это важнее, чем для нас, но их вклад значительно меньше нашего, и они должны платить как минимум столько же. На самом деле, они должны платить гораздо больше, чем мы, но давайте хотя бы говорить о равных суммах. Сейчас они отстают от нас на миллиарды и миллиарды долларов».