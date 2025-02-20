Трамп ожидает приезда Си Цзиньпина в США

2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, но впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. В качестве ответной меры Пекин ввел дополнительные пошлины на импортируемые из США энергоресурсы: 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10% – на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы.