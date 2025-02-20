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Трамп ожидает приезда Си Цзиньпина в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп ожидает, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Америку. Трамп сообщил об этом в беседе с прессой на борту президентского самолета, передает Reuters.

Сроков вероятной встречи американский лидер не назвал. По его словам, между США и Китаем возможно заключение новой торговой сделки.

«В конечном итоге у нас будет президент Си, у нас будут все, кто приедет [в США]», – сказал Трамп, говоря и о других лидерах, посещающих США.

7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов.15 февраля американский лидер заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин – они коснулись поставок товаров на $600 млрд.

2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, но впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. В качестве ответной меры Пекин ввел дополнительные пошлины на импортируемые из США энергоресурсы: 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10% – на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы.

17 января, за три дня до инаугурации Трампа, агентство «Синьхуа» сообщило о его телефонном разговоре с Си Цзиньпином. Трамп назвал их с Си беседу «очень хорошей» для обеих стран.

Си Цзиньпин посещал США в последний раз ноябре 2023 г. для участия в саммите с на тот момент президентом Джо Байденом. В результате переговоров были достигнуты соглашения о возобновлении военно-технического сотрудничества и ограничении производства фентанила, пишет Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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