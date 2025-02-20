Трамп ожидает приезда Си Цзиньпина в США
Президент США Дональд Трамп ожидает, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Америку. Трамп сообщил об этом в беседе с прессой на борту президентского самолета, передает Reuters.
Сроков вероятной встречи американский лидер не назвал. По его словам, между США и Китаем возможно заключение новой торговой сделки.
«В конечном итоге у нас будет президент Си, у нас будут все, кто приедет [в США]», – сказал Трамп, говоря и о других лидерах, посещающих США.
7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов.15 февраля американский лидер заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин – они коснулись поставок товаров на $600 млрд.
2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, но впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. В качестве ответной меры Пекин ввел дополнительные пошлины на импортируемые из США энергоресурсы: 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10% – на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы.
Си Цзиньпин посещал США в последний раз ноябре 2023 г. для участия в саммите с на тот момент президентом Джо Байденом. В результате переговоров были достигнуты соглашения о возобновлении военно-технического сотрудничества и ограничении производства фентанила, пишет Reuters.