Посольство Израиля в России приспустило флаг в память о погибших пленных
Посольство Израиля в Москве приспустило флаг в память о четырех погибших заложниках радикальной палестинской группировки «Хамас». Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
«Хамас» удерживала тела четырех убитых заложников более 500 дней. Жертвы были живы, когда террористы похитили их из собственных домов. Возвращаются назад они уже после смерти», – говорится в сообщении.
В посольстве выразили соболезнования семьям погибших.
20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Останки погибших доставили в национальный центр судебной медицины израильского минздрава для проведения идентификации.
The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.