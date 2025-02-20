Глава минфина США допустил отмену антироссийских санкций
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности снятия санкций с России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Bloomberg TV.
По словам политика, все зависит от дальнейшего развития ситуации.
«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным», – сказал Бессент (цитата по ТАСС).
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля заявлял, что ЕС не собирается отменять свои санкции против РФ, даже если США решат это сделать. А 19 февраля стало известно, что ЕС согласовал новый пакет санкций, который включает дополнительные ограничения на экспорт и импорт. По данным источников AP, Reuters, Bloomberg и Financial Times, ключевым станет запрет на ввоз в ЕС необработанного алюминия из России. Также 13 российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Ограничения на экспорт в Россию коснутся хрома, химических веществ, игровых приставок, джойстиков и авиасимуляторов.