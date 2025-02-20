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Глава минфина США допустил отмену антироссийских санкций

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности снятия санкций с России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Bloomberg TV.

По словам политика, все зависит от дальнейшего развития ситуации.

«Последовательность действий была бы такой: через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной, заручиться поддержкой американцев. Затем пригласить россиян за стол переговоров, дав им понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным», – сказал Бессент (цитата по ТАСС).

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля заявлял, что ЕС не собирается отменять свои санкции против РФ, даже если США решат это сделать. А 19 февраля стало известно, что ЕС согласовал новый пакет санкций, который включает дополнительные ограничения на экспорт и импорт. По данным источников AP, Reuters, Bloomberg и Financial Times, ключевым станет запрет на ввоз в ЕС необработанного алюминия из России. Также 13 российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Ограничения на экспорт в Россию коснутся хрома, химических веществ, игровых приставок, джойстиков и авиасимуляторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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