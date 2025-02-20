Глава минфина США допустил отмену антироссийских санкций

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля заявлял, что ЕС не собирается отменять свои санкции против РФ, даже если США решат это сделать. А 19 февраля стало известно, что ЕС согласовал новый пакет санкций, который включает дополнительные ограничения на экспорт и импорт. По данным источников AP, Reuters, Bloomberg и Financial Times, ключевым станет запрет на ввоз в ЕС необработанного алюминия из России. Также 13 российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Ограничения на экспорт в Россию коснутся хрома, химических веществ, игровых приставок, джойстиков и авиасимуляторов.