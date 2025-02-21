Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

«Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем чтобы она была максимально результативной», – уточнил Песков.