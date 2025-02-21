Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и ТрампаНо эта встреча необходима, подчеркнул он
Никакой конкретики по встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет, но есть понимание ее необходимости. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем чтобы она была максимально результативной», – уточнил Песков.
Он добавил, что во время подготовки встречи лидеров двух стран будут проговариваться все нюансы.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
21 февраля Reuters писал, что в последние месяцы представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о конфликте на Украине. По словам собеседников агентства, встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 г. Их детали неизвестны, как и возможное присутствие на них представителей Украины.