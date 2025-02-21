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Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

Но эта встреча необходима, подчеркнул он
Ведомости

Никакой конкретики по встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет, но есть понимание ее необходимости. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, есть желание двух президентов, которое они высказали. И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем чтобы она была максимально результативной», – уточнил Песков.

Он добавил, что во время подготовки встречи лидеров двух стран будут проговариваться все нюансы.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

21 февраля Reuters писал, что в последние месяцы представители России и США тайно встречались в Швейцарии для проведения неофициальных переговоров о конфликте на Украине. По словам собеседников агентства, встречи проводились с момента победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 г. Их детали неизвестны, как и возможное присутствие на них представителей Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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