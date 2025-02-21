В США перестала работать национальная база данных о нарушениях полиции

В 2020 г. 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. После его смерти в США начались акции протеста против расизма и полицейской жестокости. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.