В США перестала работать национальная база данных о нарушениях полиции
В США остановила работу национальная база данных о правонарушениях правоохранительных органов. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на минюст США.
На сайте минюста появилась информация о том, что база не работает, у пользователей нет доступа к данным и возможности вносить в нее сведения. Отмечается, что решение принято «в соответствии с федеральными стандартами».
В публикации указывается, что база была предложена президентом США Дональдом Трампом в 2020 г. после убийства Джорджа Флойда, но была создана только при бывшем президенте Джо Байдене.
База данных имела название «Национальная база данных об отчетности правоохранительных органов» (NLEAD), в ней размещалась информация о сотрудниках правоохранительных органов США, сведения о судебном преследовании, жалобах на них, наградах и благодарностях.
В 2020 г. 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. После его смерти в США начались акции протеста против расизма и полицейской жестокости. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.