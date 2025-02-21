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В США перестала работать национальная база данных о нарушениях полиции

Ведомости

В США остановила работу национальная база данных о правонарушениях правоохранительных органов. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на минюст США.

На сайте минюста появилась информация о том, что база не работает, у пользователей нет доступа к данным и возможности вносить в нее сведения. Отмечается, что решение принято «в соответствии с федеральными стандартами».

В публикации указывается, что база была предложена президентом США Дональдом Трампом в 2020 г. после убийства Джорджа Флойда, но была создана только при бывшем президенте Джо Байдене.

База данных имела название «Национальная база данных об отчетности правоохранительных органов» (NLEAD), в ней размещалась информация о сотрудниках правоохранительных органов США, сведения о судебном преследовании, жалобах на них, наградах и благодарностях.

В 2020 г. 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. После его смерти в США начались акции протеста против расизма и полицейской жестокости. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они начались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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