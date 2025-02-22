Рябков анонсировал встречу представителей РФ и США в ближайшие две недели

12 февраля президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США и обсуждали урегулирование конфликт на Украине, сообщал Кремль. Во время разговора Путин также пригласил Трампа посетить Москву. После этого 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.