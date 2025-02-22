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Рябков анонсировал встречу представителей РФ и США в ближайшие две недели

Переговоры пройдут в третьей стране, сообщили в российском МИДе
Ведомости

Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Есть «принципиальная договоренность» о проведении консультаций для отработки «всего блока так называемых раздражителей», отметил замглавы российского МИДа. По его словам, российская сторона передала в Эр-Рияде «элементы нашего подхода к этим вопросам», США сейчас их рассматривают. В Москве ждут информацию, кто будет принимать участие во встрече с американской стороны.

«Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», – сказал Рябков.

Переговоры пройдут в третьей стране, конкретное место согласовывается, добавил дипломат. 

12 февраля президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США и обсуждали урегулирование конфликт на Украине, сообщал Кремль. Во время разговора Путин также пригласил Трампа посетить Москву. После этого 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. 

Стороны в ходе встречи условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. РФ и США также договорились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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