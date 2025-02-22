Рябков анонсировал встречу представителей РФ и США в ближайшие две недели

Рябков анонсировал встречу представителей РФ и США в ближайшие две неделиПереговоры пройдут в третьей стране, сообщили в российском МИДе
Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Есть «принципиальная договоренность» о проведении консультаций для отработки «всего блока так называемых раздражителей», отметил замглавы российского МИДа. По его словам, российская сторона передала в Эр-Рияде «элементы нашего подхода к этим вопросам», США сейчас их рассматривают. В Москве ждут информацию, кто будет принимать участие во встрече с американской стороны.
«Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», – сказал Рябков.
Переговоры пройдут в третьей стране, конкретное место согласовывается, добавил дипломат.
12 февраля президент России Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США и обсуждали урегулирование конфликт на Украине, сообщал Кремль. Во время разговора Путин также пригласил Трампа посетить Москву. После этого 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Стороны в ходе встречи условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. РФ и США также договорились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа.