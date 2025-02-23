Telegraf: после завершения конфликта Украину ждут две волны эмиграции

Первая волна начнется после завершения боевых действий. Ожидается, что в страну вернутся 2 млн укранских граждан, однако примерно столько же уедут за пределы Украины. Вторая волна наступит в случае вступления в ЕС. По словам Гайдуцкого, это будет зависеть от того, какой уровень заработной платы будет на Украине и насколько он будет отставать от соседних стран. Вторая волна, по его словам, будет не больше 1-2 млн человек.