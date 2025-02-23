Telegraf: после завершения конфликта Украину ждут две волны эмиграции
После окончания конфликта Украину ждут две новые волны эмиграции. Об этом сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на доктора экономических наук Андрея Гайдуцкого.
Первая волна начнется после завершения боевых действий. Ожидается, что в страну вернутся 2 млн укранских граждан, однако примерно столько же уедут за пределы Украины. Вторая волна наступит в случае вступления в ЕС. По словам Гайдуцкого, это будет зависеть от того, какой уровень заработной платы будет на Украине и насколько он будет отставать от соседних стран. Вторая волна, по его словам, будет не больше 1-2 млн человек.
The Washington Post в мае 2024 г. сообщала, что власти Украины оказывают давление на покинувших страну мужчин призывного возраста, чтобы вернуть их на родину для пополнения личного состава ВСУ. Украинские посольства временно ограничили предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации, в том числе – наказаниях за уклонение от службы. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.