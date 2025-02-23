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Telegraf: после завершения конфликта Украину ждут две волны эмиграции

Ведомости

После окончания конфликта Украину ждут две новые волны эмиграции. Об этом сообщает украинское издание Telegraf со ссылкой на доктора экономических наук Андрея Гайдуцкого.

Первая волна начнется после завершения боевых действий. Ожидается, что в страну вернутся 2 млн укранских граждан, однако примерно столько же уедут за пределы Украины. Вторая волна наступит в случае вступления в ЕС. По словам Гайдуцкого, это будет зависеть от того, какой уровень заработной платы будет на Украине и насколько он будет отставать от соседних стран. Вторая волна, по его словам, будет не больше 1-2 млн человек.

The Washington Post в мае 2024 г. сообщала, что власти Украины оказывают давление на покинувших страну мужчин призывного возраста, чтобы вернуть их на родину для пополнения личного состава ВСУ. Украинские посольства временно ограничили предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации, в том числе – наказаниях за уклонение от службы. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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