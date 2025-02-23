Песков: страны не смогут договориться о создании новой ООН
Организацию Объединенных Наций (ООН) в нынешних условиях заменить нечем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН. Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН», – сказал он.
По его версии, стоит думать о том, как повысить эффективность организации, нежели думать о том, как избавиться от нее.
21 февраля республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями по поводу того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе президента страны Дональда Трампа «Америка прежде всего». Законопроект предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН. Песков тогда также заявил, что при всех очевидных неэффективностях ООН на фоне современных вызовов замены этой организации не существует.
3 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».