Песков: страны не смогут договориться о создании новой ООН

21 февраля республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями по поводу того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе президента страны Дональда Трампа «Америка прежде всего». Законопроект предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН. Песков тогда также заявил, что при всех очевидных неэффективностях ООН на фоне современных вызовов замены этой организации не существует.