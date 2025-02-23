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Песков: страны не смогут договориться о создании новой ООН

Ведомости

Организацию Объединенных Наций (ООН) в нынешних условиях заменить нечем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН. Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН», – сказал он.

По его версии, стоит думать о том, как повысить эффективность организации, нежели думать о том, как избавиться от нее.

21 февраля республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН в связи с опасениями по поводу того, что организация не продвигает интересы США и не соответствует программе президента страны Дональда Трампа «Америка прежде всего». Законопроект предполагает прекращение членства США в организации и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств ООН. Песков тогда также заявил, что при всех очевидных неэффективностях ООН на фоне современных вызовов замены этой организации не существует.

3 февраля Трамп подписал указ, выводящий США из Совета ООН по правам человека и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В Белом доме посчитали, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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