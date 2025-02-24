FT: в ближайшие недели Зеленского ждет самая опасная фаза украинского конфликта
Администрация президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время столкнется с наиболее опасной фазой российско-украинского конфликта, сообщает газета Financial Times (FT).
«Опасная фаза» начнется в связи с начавшимися переговорами США и России о мирном урегулировании конфликта, в ходе которых украинский лидер был отстранен от процесса. По информации FT, военные усилия Украины зашли в тупик.
24 февраля стало известно, что встреча между Зеленским и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом обернулась конфликтом. Из-за двери кабинета, где проводились переговоры, были слышны «хриплые крики». Ситуация усугублялась тем, что Бессент настаивал на необходимости немедленного подписания соглашения.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны в ней приняли участие Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.