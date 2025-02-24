FT: Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по металлам
Встреча между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом обернулась конфликтом. Из-за двери кабинета, где проводились переговоры, были слышны «хриплые крики». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, ставшие свидетелями этой сцены.
«Он был очень зол», – сказал один из присутствующих об украинском президенте (цитата по FT).
По данным чиновников, которые беседовали с журналистами FT, ситуация усугублялась тем, что Бессент настаивал на необходимости немедленного подписания соглашения.
3 февраля президент США Дональд Трамп выступил с инициативой обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Бессент в ходе визита в Киев 12 февраля передал властям страны подготовленный документ, но Зеленский его не подписал. Трамп позже пояснял, что к главе минфина США в Киеве отнеслись неуважительно и «довольно грубо».
23 февраля Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов, о чем он договаривался с прежним президентом США Джо Байденом.
24 февраля издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что при нынешних доходах государства у Киева уйдут сотни лет на выплату долга за военную помощь США.