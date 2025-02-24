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FT: Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по металлам

Ведомости

Встреча между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом обернулась конфликтом. Из-за двери кабинета, где проводились переговоры, были слышны «хриплые крики». Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, ставшие свидетелями этой сцены.

«Он был очень зол», – сказал один из присутствующих об украинском президенте (цитата по FT).

По данным чиновников, которые беседовали с журналистами FT, ситуация усугублялась тем, что Бессент настаивал на необходимости немедленного подписания соглашения.

3 февраля президент США Дональд Трамп выступил с инициативой обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Бессент в ходе визита в Киев 12 февраля передал властям страны подготовленный документ, но Зеленский его не подписал. Трамп позже пояснял, что к главе минфина США в Киеве отнеслись неуважительно и «довольно грубо».

23 февраля Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов, о чем он договаривался с прежним президентом США Джо Байденом.

24 февраля издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что при нынешних доходах государства у Киева уйдут сотни лет на выплату долга за военную помощь США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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