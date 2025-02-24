Фидан: Анкара рассчитывает на немедленное прекращение украинского конфликта

«Мы придаем большое значение новой инициативе Соединенных Штатов, которая сосредоточена на окончании этого конфликта. Мы верим, что только путем участия двух сторон в этих переговорах можно достичь решения вопроса. В рамках этого вопроса мы готовы оказать всякую поддержку для того, чтобы эти переговоры продолжались», – добавил Фидан.