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Фидан: Анкара рассчитывает на немедленное прекращение украинского конфликта

Ведомости

Анкара рассчитывает на немедленное прекращение украинского конфликта. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ее прямую трансляцию опубликовали в официальном паблике МИД РФ в соцсети «В контакте».

«Мы желаем, чтобы наши оба соседа жили в мире спокойствия и благосостояния. <…> Турция в этом плане с первого дня поддерживала именно те пути, которые были направлены на дипломатическое разрешение вопроса», – сказал Фидан.

Глава МИД Турции также напомнил о роли его страны в осуществлении зерновой инициативы.

«Мы придаем большое значение новой инициативе Соединенных Штатов, которая сосредоточена на окончании этого конфликта. Мы верим, что только путем участия двух сторон в этих переговорах можно достичь решения вопроса. В рамках этого вопроса мы готовы оказать всякую поддержку для того, чтобы эти переговоры продолжались», – добавил Фидан.

23 февраля Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. «РИА Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщали, что министр иностранных дел РФ встретится не только со своим коллегой Фиданом, но и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

20 февраля в рамках встречи G20 в Йоханнесбурге Лавров и Фидан обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и обменялись взглядами по ряду международных и региональных вопросов. Кроме того, Лавров рассказал коллеге о результатах российско-американских переговоров, которые прошли в Эр-Рияде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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