Фидан: Анкара рассчитывает на немедленное прекращение украинского конфликта
Анкара рассчитывает на немедленное прекращение украинского конфликта. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ее прямую трансляцию опубликовали в официальном паблике МИД РФ в соцсети «В контакте».
«Мы желаем, чтобы наши оба соседа жили в мире спокойствия и благосостояния. <…> Турция в этом плане с первого дня поддерживала именно те пути, которые были направлены на дипломатическое разрешение вопроса», – сказал Фидан.
Глава МИД Турции также напомнил о роли его страны в осуществлении зерновой инициативы.
«Мы придаем большое значение новой инициативе Соединенных Штатов, которая сосредоточена на окончании этого конфликта. Мы верим, что только путем участия двух сторон в этих переговорах можно достичь решения вопроса. В рамках этого вопроса мы готовы оказать всякую поддержку для того, чтобы эти переговоры продолжались», – добавил Фидан.
23 февраля Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. «РИА Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера сообщали, что министр иностранных дел РФ встретится не только со своим коллегой Фиданом, но и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
20 февраля в рамках встречи G20 в Йоханнесбурге Лавров и Фидан обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и обменялись взглядами по ряду международных и региональных вопросов. Кроме того, Лавров рассказал коллеге о результатах российско-американских переговоров, которые прошли в Эр-Рияде.