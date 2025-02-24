Эрдоган проведет встречу с Лавровым в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках его визита в Анкару. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
CNN Türk писал, что российский министр в Турции проведет переговоры с главой МИД страны Хаканом Фиданом. Стороны планируют обсудить широкий спектр международных вопросов, включая урегулирование на Украине и ситуацию в Сирии. Встреча запланирована на 24 февраля.
20 февраля Лавров и Фидан провели переговоры на полях встречи G20. Министры обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями «по некоторым международным и региональным сюжетам». Лавров также проинформировал коллегу о результатах прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров.