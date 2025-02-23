Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию
До этого CNN Türk сообщал, что Лавров в Турции проведет переговоры с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом. Стороны планируют обсудить широкий спектр международных вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Сирии. Сама встреча запланирована на понедельник, 24 февраля.
Лавров и Фидан уже встречались несколько дней назад – 20 февраля в рамках форума «Большой двадцатки» в ЮАР. Тогда было затронуто сотрудничество в торгово-экономической сфере, также состоялся обмен мнениями по ряду международных тем.
По итогам саммита в Йоханнесбурге Лавров заявил, что попытки Запада украинизировать повестку G20 провалились. Он добавил, что «большая двадцатка» сохраняет роль платформы, в рамках которой происходит диалог между старыми и новыми центрами силы.