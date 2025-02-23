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Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию, передает ТАСС.

До этого CNN Türk сообщал, что Лавров в Турции проведет переговоры с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом. Стороны планируют обсудить широкий спектр международных вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине и ситуацию в Сирии. Сама встреча запланирована на понедельник, 24 февраля.

Лавров и Фидан уже встречались несколько дней назад – 20 февраля в рамках форума «Большой двадцатки» в ЮАР. Тогда было затронуто сотрудничество в торгово-экономической сфере, также состоялся обмен мнениями по ряду международных тем.

По итогам саммита в Йоханнесбурге Лавров заявил, что попытки Запада украинизировать повестку G20 провалились. Он добавил, что «большая двадцатка» сохраняет роль платформы, в рамках которой происходит диалог между старыми и новыми центрами силы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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