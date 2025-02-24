В Кремле поприветствовали желание США переформатировать двусторонние отношения
Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу со страной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, обвинившего в конфликте на Украине президента страны Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Один из представителей администрации, общаясь с прессой, на днях заявил, что США сейчас переформатируют в целом подход к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем», – отметил Песков.
Представитель Кремля выразил надежду, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины конфликта на Украине. По его словам, это то, на что Россия всегда пыталась обратить внимание оппонентов в Европе, и то, что они отказывались делать, так же как и администрация Байдена. Не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта, невозможно качественно заниматься его урегулированием, отметил пресс-секретарь главы государства. В России видят попытки США разобраться в причине конфликта и надеются, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования на Украине.
21 февраля Трамп заявил, что Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но Байден и Зеленский говорили «неправильные вещи». Он также раскритиковал недовольство президента Украины по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, подчеркнув, что его присутствие там «не так уж важно».
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Встреча продолжалась 4,5 часа. В ходе переговоров договорились немедленно начать подготовку встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.