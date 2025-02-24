В Кремле поприветствовали желание США переформатировать двусторонние отношения

Представитель Кремля выразил надежду, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины конфликта на Украине. По его словам, это то, на что Россия всегда пыталась обратить внимание оппонентов в Европе, и то, что они отказывались делать, так же как и администрация Байдена. Не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта, невозможно качественно заниматься его урегулированием, отметил пресс-секретарь главы государства. В России видят попытки США разобраться в причине конфликта и надеются, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования на Украине.