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В Кремле поприветствовали желание США переформатировать двусторонние отношения

Ведомости

Россия приветствует настрой США на переформатирование подхода к диалогу со страной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, обвинившего в конфликте на Украине президента страны Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Один из представителей администрации, общаясь с прессой, на днях заявил, что США сейчас переформатируют в целом подход к России, к диалогу с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем», – отметил Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины конфликта на Украине. По его словам, это то, на что Россия всегда пыталась обратить внимание оппонентов в Европе, и то, что они отказывались делать, так же как и администрация Байдена. Не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта, невозможно качественно заниматься его урегулированием, отметил пресс-секретарь главы государства. В России видят попытки США разобраться в причине конфликта и надеются, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования на Украине.

21 февраля Трамп заявил, что Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но Байден и Зеленский говорили «неправильные вещи». Он также раскритиковал недовольство президента Украины по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, подчеркнув, что его присутствие там «не так уж важно».

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Встреча продолжалась 4,5 часа. В ходе переговоров договорились немедленно начать подготовку встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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