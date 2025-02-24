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Израильские военные задержали подозреваемых в терроре на Западном берегу

Ведомости

Израильские военные задержали шесть человек в Дженине, Каффине и Данабе в северной части Западного берега реки Иордан по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные конфисковали оружие задержанных и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные ими под дорогами.

Кроме того, израильские силы задержали двоих подозреваемых в нападении на гражданских лиц. По данным армии, 22 февраля задержанные, вооруженные дубинками, ножом и камнями, напали на двух израильтян и ранили их, после чего скрылись с места преступления. Подозреваемые переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.

20 февраля в пригороде израильского Тель-Авива взорвались три пассажирских автобуса. Все транспортные средства на момент взрывов не перевозили пассажиров и были на парковке в Бат-Яме. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции заявили, что произошедшее может быть скоординированным террористическим актом. Из-за угрозы терактов в стране приостанавливали движение поездов и автобусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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