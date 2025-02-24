Израильские военные задержали подозреваемых в терроре на Западном берегу

20 февраля в пригороде израильского Тель-Авива взорвались три пассажирских автобуса. Все транспортные средства на момент взрывов не перевозили пассажиров и были на парковке в Бат-Яме. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции заявили, что произошедшее может быть скоординированным террористическим актом. Из-за угрозы терактов в стране приостанавливали движение поездов и автобусов.