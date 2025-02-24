Израильские военные задержали подозреваемых в терроре на Западном берегу
Израильские военные задержали шесть человек в Дженине, Каффине и Данабе в северной части Западного берега реки Иордан по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военные конфисковали оружие задержанных и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные ими под дорогами.
Кроме того, израильские силы задержали двоих подозреваемых в нападении на гражданских лиц. По данным армии, 22 февраля задержанные, вооруженные дубинками, ножом и камнями, напали на двух израильтян и ранили их, после чего скрылись с места преступления. Подозреваемые переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.
20 февраля в пригороде израильского Тель-Авива взорвались три пассажирских автобуса. Все транспортные средства на момент взрывов не перевозили пассажиров и были на парковке в Бат-Яме. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции заявили, что произошедшее может быть скоординированным террористическим актом. Из-за угрозы терактов в стране приостанавливали движение поездов и автобусов.