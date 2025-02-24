Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Польша и Словакия объявили о намерении укрепить оборонный сектор

Ведомости

Польша и Словакия подписали соглашение об укреплении сотрудничества в оборонном секторе, передает Polskie Radio.

Министры обороны Словакии и Польши Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш встретились в Варшаве 24 февраля. В ходе встречи Косыняк-Камыш заявил, что Словакия обладает «огромным промышленным потенциалом, некоторые направления крупнейшие не только в Европе, но и в мире».

Словацкий министр заявил, что Словакия заинтересована в польской версии южнокорейских танков К2, а также в польском переносном зенитно-ракетном комплексе (ПЗРК) Piorun.

В ноябре 2024 г. председатель Европарламента Роберта Метсола выступила за создание европейского союза обороны для дополнения НАТО. В июле прошлого года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе указала, что намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока.

19 февраля Financial Times (FT) писала, что ЕС может использовать в оборонном секторе 93 млрд евро неизрасходованных средств на восстановление после пандемии. Источник газеты говорил, что с предложением выступила председатель ЕК фон дер Ляйен на встрече правоцентристской Европейской народной партии. FT отметила, что дополнительные потребности блока в финансировании обороны оцениваются примерно в 500 млрд евро в течение следующего десятилетия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных