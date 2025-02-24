Польша и Словакия объявили о намерении укрепить оборонный сектор
Польша и Словакия подписали соглашение об укреплении сотрудничества в оборонном секторе, передает Polskie Radio.
Министры обороны Словакии и Польши Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш встретились в Варшаве 24 февраля. В ходе встречи Косыняк-Камыш заявил, что Словакия обладает «огромным промышленным потенциалом, некоторые направления крупнейшие не только в Европе, но и в мире».
Словацкий министр заявил, что Словакия заинтересована в польской версии южнокорейских танков К2, а также в польском переносном зенитно-ракетном комплексе (ПЗРК) Piorun.
В ноябре 2024 г. председатель Европарламента Роберта Метсола выступила за создание европейского союза обороны для дополнения НАТО. В июле прошлого года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе указала, что намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока.
19 февраля Financial Times (FT) писала, что ЕС может использовать в оборонном секторе 93 млрд евро неизрасходованных средств на восстановление после пандемии. Источник газеты говорил, что с предложением выступила председатель ЕК фон дер Ляйен на встрече правоцентристской Европейской народной партии. FT отметила, что дополнительные потребности блока в финансировании обороны оцениваются примерно в 500 млрд евро в течение следующего десятилетия.