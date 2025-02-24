Польша и Словакия объявили о намерении укрепить оборонный сектор

В ноябре 2024 г. председатель Европарламента Роберта Метсола выступила за создание европейского союза обороны для дополнения НАТО. В июле прошлого года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе указала, что намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока.