В Европарламенте выступили за создание европейского союза обороны
ЕС стоит создать союз безопасности и обороны для дополнения НАТО. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью газете El Mundo.
«Мы должны быть последовательными и эффективными. <...> Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, в частности, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который дополнял бы НАТО», – сказала она.
Метсола, комментируя выборы в США 5 ноября, заявила, что ЕС должны быть готовы «ко всему, независимо от того, что произойдет на следующей неделе». Она выразила надежду, что Брюссель и Вашингтон смогут продолжить работу после выборов.
В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе указала, что намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Согласно представленной программе, ЕС станет оборонным союзом, при этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. Глава ЕК также предложит создать систему противовоздушной обороны (ПВО) и собственную систему кибербезопасности Евросоюза.
28 марта в МИД России заявили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку к потенциальному столкновению с Россией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что НАТО продолжает безудержную милитаризацию этих регионов.