В Европарламенте выступили за создание европейского союза обороны

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе указала, что намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Согласно представленной программе, ЕС станет оборонным союзом, при этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. Глава ЕК также предложит создать систему противовоздушной обороны (ПВО) и собственную систему кибербезопасности Евросоюза.