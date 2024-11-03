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В Европарламенте выступили за создание европейского союза обороны

Ведомости

ЕС стоит создать союз безопасности и обороны для дополнения НАТО. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью газете El Mundo. 

«Мы должны быть последовательными и эффективными. <...> Я говорю то же самое, когда речь идет о создании, в частности, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который дополнял бы НАТО», – сказала она.

Метсола, комментируя выборы в США 5 ноября, заявила, что ЕС должны быть готовы «ко всему, независимо от того, что произойдет на следующей неделе». Она выразила надежду, что Брюссель и Вашингтон смогут продолжить работу после выборов.

В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе указала, что намерена превратить ЕС в оборонный союз во время своего второго срока. Согласно представленной программе, ЕС станет оборонным союзом, при этом страны – члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов. Глава ЕК также предложит создать систему противовоздушной обороны (ПВО) и собственную систему кибербезопасности Евросоюза.

28 марта в МИД России заявили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку к потенциальному столкновению с Россией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что НАТО продолжает безудержную милитаризацию этих регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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