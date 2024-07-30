Евросоюз готовится к торговой войне с Трампом

При реализации такого сценария, еще до инаугурации избранного президента, которая должна состояться в январе 2025 г., европейцы хотят обсудить с советниками Трампа его требования увеличить закупки некоторых американских товаров. США имеют высокий уровень дефицита в торговле с ЕС: по данным департамента американского торгового представителя, в 2022 г. он составил $131,3 млрд. Комиссар объединения по торговым вопросам Валдис Домбровскис объяснил FT, что ЕС готов к так называемым «целевым сделкам» с США, регулирующим условия поставок отдельных товаров. Подобные соглашения были заключены во время президентства Трампа в 2017–2021 гг. – по поставкам американских лобстеров, говядины и сои в страны ЕС.