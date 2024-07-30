Евросоюз готовится к торговой войне с Трампом

Евросоюз готовится к торговой войне с ТрампомВ случае его победы на выборах там могут ввести пошлины на американскую продукцию
Руководство Европейского союза (ЕС) разрабатывает двухступенчатую стратегию переговоров с США по торговым вопросам на случай победы на ноябрьских выборах бывшего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом 29 июля сообщила газета Financial Times (FT).
При реализации такого сценария, еще до инаугурации избранного президента, которая должна состояться в январе 2025 г., европейцы хотят обсудить с советниками Трампа его требования увеличить закупки некоторых американских товаров. США имеют высокий уровень дефицита в торговле с ЕС: по данным департамента американского торгового представителя, в 2022 г. он составил $131,3 млрд. Комиссар объединения по торговым вопросам Валдис Домбровскис объяснил FT, что ЕС готов к так называемым «целевым сделкам» с США, регулирующим условия поставок отдельных товаров. Подобные соглашения были заключены во время президентства Трампа в 2017–2021 гг. – по поставкам американских лобстеров, говядины и сои в страны ЕС.
Если же Трамп вместо переговоров выберет вариант ввода новых тарифов против европейской продукции, то в ЕС, вероятнее всего, решатся на ответные меры. По данным FT, Европейская комиссия (ЕК) уже формирует список американских товаров, которые можно будет обложить пошлинами в 50% и выше.
В ЕК отказались комментировать «Ведомостям» тему возможных торговых разногласий при Трампе, но подчеркнули, что готовятся к любому исходу американских выборов и будут развивать партнерство с США и дальше. «Ведомости» направили запрос в избирательный штаб Трампа.
Потенциальный список облагаемых товаров не будет большим, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Эксперт объяснил, что ЕС будет максимально осторожно выбирать «цели», чтобы сократить негативное влияние на его собственный рынок, но при этом затронуть позиции, чувствительные для партнера.
По данным Eurostat, в 2023 г. в топ-5 американского экспорта в ЕС вошли нефть, медицинские и фармацевтические товары, газ, двигатели и моторы, самолеты и сопутствующее оборудование. Согласно данным департамента торгового представителя США, в 2022 г. товарооборот между ЕС и США составил $1,3 трлн.
Данильцев допускает возможность прогресса в переговорах между сторонами по отдельным вопросам, но считает заключение полноценного торгового договора маловероятным. «Торговые отношения США и ЕС очень обширные, и их урегулирование путем взаимных уступок возможно только по отдельным пунктам», – считает эксперт.
В марте 2018 г. Трамп ввел тарифы на европейскую сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. ЕС ответил, введя новые пошлины, например, на джинсы Levi’s и мотоциклы Harley-Davidson. И только в 2021 г. при нынешнем президенте США Джо Байдене тарифный конфликт между США и ЕС удалось приостановить, но финальное соглашение так и не было подписано.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В июньском интервью агентству Bloomberg он в очередной раз допустил возможность введения тарифов и на европейскую продукцию. По оценке чиновников в FT, 10% пошлины США могут сократить экспорт ЕС примерно на 150 млрд евро в год.
Возобновление тарифной войны между США и ЕС в случае победы Трампа не будет носить экзистенциальный характер, говорит основатель инвестиционно-консультационной компании Enfilade Capital Александр Кубышкин. Эксперт объясняет это тем, что США сосредоточат основные силы на торговой войне с Китаем. Кроме того, важно помнить, что процесс переноса производств из Европы в США и Азию уже запущен, резюмировал Кубышкин.