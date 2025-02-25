В Великобритании допустили возвращение России в G7
Великобритания допускает, что Россия может снова войти в «группу семи» (G7), сказал министр безопасности страны Дэн Джарвис в эфире радиостанции Times Radio. Часть интервью опубликована в соцсети X.
По словам британского министра, эта тема будет обсуждаться с международными союзниками.
«Без сомнения, ряд интересов будет обсуждаться, когда премьер-министр [Кир Стармер] будет в Вашингтоне», – сказал Джарвис.
Чиновник также отметил, что «есть очень четкое и единое послание России», заключающееся в том, чтобы РФ прекратила спецоперацию.
Ожидается, что Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 февраля. 24 февраля Reuters писало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются убедить американского лидера в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут просить Трампа о сохранении участия Европы в процессе мирного урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины.
13 февраля Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, отметив, что исключение страны из группы было ошибкой. 14 февраля Песков отметил, Россия более заинтересована в продолжении работы в «группе 20» (G20), чем в восстановлении «группы восьми» (G8). Представитель Кремля выразил мнение, что объединение, которое сейчас носит название «группа семи», существенно утратило свою релевантность: в G7 входят страны, не являющиеся лидерами по разным параметрам экономического и социального роста в настоящее время.