13 февраля Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, отметив, что исключение страны из группы было ошибкой. 14 февраля Песков отметил, Россия более заинтересована в продолжении работы в «группе 20» (G20), чем в восстановлении «группы восьми» (G8). Представитель Кремля выразил мнение, что объединение, которое сейчас носит название «группа семи», существенно утратило свою релевантность: в G7 входят страны, не являющиеся лидерами по разным параметрам экономического и социального роста в настоящее время.