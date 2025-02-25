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В Великобритании допустили возвращение России в G7

Ведомости

Великобритания допускает, что Россия может снова войти в «группу семи» (G7), сказал министр безопасности страны Дэн Джарвис в эфире радиостанции Times Radio. Часть интервью опубликована в соцсети X.

По словам британского министра, эта тема будет обсуждаться с международными союзниками.

«Без сомнения, ряд интересов будет обсуждаться, когда премьер-министр [Кир Стармер] будет в Вашингтоне», – сказал Джарвис.

Чиновник также отметил, что «есть очень четкое и единое послание России», заключающееся в том, чтобы РФ прекратила спецоперацию.

Ожидается, что Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 февраля. 24 февраля Reuters писало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются убедить американского лидера в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут просить Трампа о сохранении участия Европы в процессе мирного урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины.

13 февраля Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, отметив, что исключение страны из группы было ошибкой. 14 февраля Песков отметил, Россия более заинтересована в продолжении работы в «группе 20» (G20), чем в восстановлении «группы восьми» (G8). Представитель Кремля выразил мнение, что объединение, которое сейчас носит название «группа семи», существенно утратило свою релевантность: в G7 входят страны, не являющиеся лидерами по разным параметрам экономического и социального роста в настоящее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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