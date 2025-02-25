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Маск призвал к проведению президентских выборов на Украине

Ведомости

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск призвал провести выборы на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Он ответил на пост, в котором указано, что украинский парламент принял резолюцию, подтверждающую легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Согласно принятому проекту, Зеленский сможет оставаться у власти до окончания военных действий на территории страны. Резолюцию поддержали 268 депутатов из 280.

«Проведите выборы», – написал Маск.

22 февраля в социальной сети X Маск в шутку написал, что Зеленский был уволен с занимаемой должности. В последнее время Маск стал часто критиковать Зеленского. В частности, он говорил, что Зеленский «презираем народом Украины, именно поэтому он отказался проводить выборы». «Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с большим отрывом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы», – говорил Маск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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