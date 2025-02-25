Маск призвал к проведению президентских выборов на Украине

22 февраля в социальной сети X Маск в шутку написал, что Зеленский был уволен с занимаемой должности. В последнее время Маск стал часто критиковать Зеленского. В частности, он говорил, что Зеленский «презираем народом Украины, именно поэтому он отказался проводить выборы». «Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с большим отрывом, несмотря на то что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы», – говорил Маск.