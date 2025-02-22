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Маск заявил об «увольнении» Зеленского

Ведомости

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск в шутку заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был уволен с занимаемой должности.

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», – написал Маск в социальной сети Х.

Маск в последнее время стал часто критиковать Зеленского. В частности, он говорил, что Зеленский «презираем народом Украины, именно поэтому он отказался проводить выборы». «Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с большим отрывом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы», – говорил Маск.

Также основатель Tesla и SpaceX обвинял Зеленского в том, что он и его окружение зарабатывают на гибели украинских мужчин и воруют американскую помощь. Кроме того, он обвинил лидера Украины в смерти американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме в январе 2024 г. после критики политики Киева.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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