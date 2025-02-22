Маск заявил об «увольнении» Зеленского
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск в шутку заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был уволен с занимаемой должности.
Маск в последнее время стал часто критиковать Зеленского. В частности, он говорил, что Зеленский «презираем народом Украины, именно поэтому он отказался проводить выборы». «Если бы Зеленский действительно был любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с большим отрывом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы», – говорил Маск.
Также основатель Tesla и SpaceX обвинял Зеленского в том, что он и его окружение зарабатывают на гибели украинских мужчин и воруют американскую помощь. Кроме того, он обвинил лидера Украины в смерти американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме в январе 2024 г. после критики политики Киева.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.