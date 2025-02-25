ЕС просит Индию помочь с санкциями против России
Европейские власти обратятся к Индии с просьбой оказать содействие в обеспечении соблюдения санкций в отношении России, пишет Bloomberg. Об этом попросит председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Представитель ЕС заявил в ходе брифинга, что Брюссель стремится усилить применение санкций к России. По его словам, боевые действия на Украине «угрожают Индии так же, как и Европе». «Индия могла бы сыграть важную роль в прекращении боев на Украине и обеспечении прочного мира», – заявил он.
В ходе визита фон дер Ляйен не ожидается никаких важных заявлений, но обе стороны попытаются выработать основу для определения повестки дня саммита Индия – ЕС, запланированного на конец 2025 г., следует из материала.
18 февраля Россия и Индия подписали соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны двух стран. До этого, 4 февраля, Индия заключила контракт с Россией о поставке противокорабельных крылатых ракет. Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели.
«Ведомости» 17 февраля писали, что Россия в январе 2025 г. экспортировала в Индию 1 млн т коксующегося (металлургического) угля – в пять раз больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это следовало из обзора индийской аналитической компании Bigmint. По данным министерства торговли и промышленности Индии, объем импорта в январе – второй результат за всю историю поставок (данные есть с 2012 г.). Чуть больше российского угля республика купила лишь в августе прошлого года – 1,1 млн т.