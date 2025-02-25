ЕС просит Индию помочь с санкциями против России

«Ведомости» 17 февраля писали, что Россия в январе 2025 г. экспортировала в Индию 1 млн т коксующегося (металлургического) угля – в пять раз больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это следовало из обзора индийской аналитической компании Bigmint. По данным министерства торговли и промышленности Индии, объем импорта в январе – второй результат за всю историю поставок (данные есть с 2012 г.). Чуть больше российского угля республика купила лишь в августе прошлого года – 1,1 млн т.