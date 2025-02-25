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ЕС просит Индию помочь с санкциями против России

Ведомости

Европейские власти обратятся к Индии с просьбой оказать содействие в обеспечении соблюдения санкций в отношении России, пишет Bloomberg. Об этом попросит председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Представитель ЕС заявил в ходе брифинга, что Брюссель стремится усилить применение санкций к России. По его словам, боевые действия на Украине «угрожают Индии так же, как и Европе». «Индия могла бы сыграть важную роль в прекращении боев на Украине и обеспечении прочного мира», – заявил он.

В ходе визита фон дер Ляйен не ожидается никаких важных заявлений, но обе стороны попытаются выработать основу для определения повестки дня саммита Индия – ЕС, запланированного на конец 2025 г., следует из материала.

18 февраля Россия и Индия подписали соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны двух стран. До этого, 4 февраля, Индия заключила контракт с Россией о поставке противокорабельных крылатых ракет. Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели.

«Ведомости» 17 февраля писали, что Россия в январе 2025 г. экспортировала в Индию 1 млн т коксующегося (металлургического) угля – в пять раз больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это следовало из обзора индийской аналитической компании Bigmint. По данным министерства торговли и промышленности Индии, объем импорта в январе – второй результат за всю историю поставок (данные есть с 2012 г.). Чуть больше российского угля республика купила лишь в августе прошлого года – 1,1 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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