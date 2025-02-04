Индия подписала контракт с Россией о поставке противокорабельных ракет
Министерство обороны Индии подписало с Россией контракт о поставке противокорабельных крылатых ракет, сообщило ведомство в социальной сети X.
В сообщении говорится о том, что контракт на закупку был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Ожидается, что российские ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота.
4 февраля правительство Москвы и один из ведущих индийских туроператоров Thomas Cook India договорились о сотрудничестве. В рамках отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая прошла в начале февраля в Мумбаи, стороны обсудили вопросы продвижения российской столицы на индийский туррынок. Правительства Москвы и Махараштры договорились о сотрудничестве по увеличению турпотоков между Москвой и Мумбаи.