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Индия подписала контракт с Россией о поставке противокорабельных ракет

Ведомости

Министерство обороны Индии подписало с Россией контракт о поставке противокорабельных крылатых ракет, сообщило ведомство в социальной сети X.

В сообщении говорится о том, что контракт на закупку был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Ожидается, что российские ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота.

4 февраля правительство Москвы и один из ведущих индийских туроператоров Thomas Cook India договорились о сотрудничестве. В рамках отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая прошла в начале февраля в Мумбаи, стороны обсудили вопросы продвижения российской столицы на индийский туррынок. Правительства Москвы и Махараштры договорились о сотрудничестве по увеличению турпотоков между Москвой и Мумбаи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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