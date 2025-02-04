Москва и индийский штат Махараштра будут развивать сотрудничество в туризме

По данным комитета по туризму, сейчас Индия является важным стратегическим партнером Москвы и занимает второе место после Китая по числу туристов из дальнего зарубежья. За девять месяцев 2024 г. столицу посетили 61 000 индийских туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом каждый третий из них – бизнес-путешественник, а еще треть приезжают с учебными целями.