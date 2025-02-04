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Москва и индийский штат Махараштра будут развивать сотрудничество в туризме

Ведомости

Правительство Москвы и один из ведущих индийских туроператоров Thomas Cook India договорились о сотрудничестве. В рамках отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая прошла в начале февраля в Мумбаи, стороны обсудили вопросы продвижения российской столицы на индийский туррынок. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Правительства Москвы и Махараштры договорились о сотрудничестве по увеличению турпотоков между Москвой и Мумбаи.

В прошлом году представители Thomas Cook India уже посещали Москву, в том числе во время международного делового форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition в декабре 2024 г. Делегация из Индии оценила возможности города для проведения крупных бизнес-мероприятий. Теперь представители Москвы намерены презентовать ключевым игрокам индийского корпоративного бизнеса потенциал столицы в сфере организации делового туризма.

На выставке ОТМ-2025, отметили в столичном комитете по туризму, делегация представила лучшие предложения, включая фестивали «Московское чаепитие» и «Усадьбы Москвы», цифровой сервис Russpass, проект «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири» (совместно с Тюменской областью), а также образовательный проект «Город открытий». Кроме того, осенью 2024 г. группа учащихся школы при посольстве Индии в Москве познакомилась с медициной и биотехнологиями столицы.

В рамках бизнес-миссии в Индии представители 14 московских и 109 иностранных туркомпаний провели более 1200 переговоров, укрепив деловые связи.

По данным комитета по туризму, сейчас Индия является важным стратегическим партнером Москвы и занимает второе место после Китая по числу туристов из дальнего зарубежья. За девять месяцев 2024 г. столицу посетили 61 000 индийских туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом каждый третий из них – бизнес-путешественник, а еще треть приезжают с учебными целями.

В рамках программы развития туризма до 2030 г. Москва сотрудничает с Индией и намерена к тому времени привлечь не менее 6 млн иностранных туристов. В апреле 2023 г. Мостуризм запустил пилотную программу онлайн-сертификации Moscow MICE Ambassadors для 50 представителей индийской туротрасли, а уже в следующем году число выпускников программы увеличилось в четыре раза.

Сейчас наиболее активно в Москву приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока, резюмировали в комитете.

С 21 по 23 февраля в Иране состоится бизнес-миссия, которую организует Московский экспортный центр. В рамках события в Тегеран приедут 16 крупнейших IT-компаний и представители высокотехнологичного сектора из Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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