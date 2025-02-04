Москва и индийский штат Махараштра будут развивать сотрудничество в туризме
Правительство Москвы и один из ведущих индийских туроператоров Thomas Cook India договорились о сотрудничестве. В рамках отраслевой туристической выставки ОТМ-2025, которая прошла в начале февраля в Мумбаи, стороны обсудили вопросы продвижения российской столицы на индийский туррынок. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
Правительства Москвы и Махараштры договорились о сотрудничестве по увеличению турпотоков между Москвой и Мумбаи.
В прошлом году представители Thomas Cook India уже посещали Москву, в том числе во время международного делового форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition в декабре 2024 г. Делегация из Индии оценила возможности города для проведения крупных бизнес-мероприятий. Теперь представители Москвы намерены презентовать ключевым игрокам индийского корпоративного бизнеса потенциал столицы в сфере организации делового туризма.
На выставке ОТМ-2025, отметили в столичном комитете по туризму, делегация представила лучшие предложения, включая фестивали «Московское чаепитие» и «Усадьбы Москвы», цифровой сервис Russpass, проект «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири» (совместно с Тюменской областью), а также образовательный проект «Город открытий». Кроме того, осенью 2024 г. группа учащихся школы при посольстве Индии в Москве познакомилась с медициной и биотехнологиями столицы.
В рамках бизнес-миссии в Индии представители 14 московских и 109 иностранных туркомпаний провели более 1200 переговоров, укрепив деловые связи.
По данным комитета по туризму, сейчас Индия является важным стратегическим партнером Москвы и занимает второе место после Китая по числу туристов из дальнего зарубежья. За девять месяцев 2024 г. столицу посетили 61 000 индийских туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом каждый третий из них – бизнес-путешественник, а еще треть приезжают с учебными целями.
В рамках программы развития туризма до 2030 г. Москва сотрудничает с Индией и намерена к тому времени привлечь не менее 6 млн иностранных туристов. В апреле 2023 г. Мостуризм запустил пилотную программу онлайн-сертификации Moscow MICE Ambassadors для 50 представителей индийской туротрасли, а уже в следующем году число выпускников программы увеличилось в четыре раза.
Сейчас наиболее активно в Москву приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока, резюмировали в комитете.
С 21 по 23 февраля в Иране состоится бизнес-миссия, которую организует Московский экспортный центр. В рамках события в Тегеран приедут 16 крупнейших IT-компаний и представители высокотехнологичного сектора из Москвы.