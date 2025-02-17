Индия в январе резко увеличила закупки российского коксующегося угля

Из данных министерства торговли и промышленности Индии следует, что объем импорта в январе – второй результат за всю историю поставок (данные есть с 2012 г.). Чуть больше российского угля республика купила лишь в августе прошлого года – 1,1 млн т. До 2022 г. поставки не превышали 1 млн т в год, а до 2018 г. находились на уровне 300 000 т. За прошлый год поставки достигли 6,7 млн т – рост к 2023 г. составил 13%.