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Индия в январе резко увеличила закупки российского коксующегося угля

Перспективы дальнейшего роста будут зависеть от конъюнктуры рынка и расходов на логистику
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Россия в январе 2025 г. экспортировала в Индию 1 млн т коксующегося (металлургического) угля – в 5 раз больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом говорится в февральском обзоре индийской аналитической компании Bigmint.

Из данных министерства торговли и промышленности Индии следует, что объем импорта в январе – второй результат за всю историю поставок (данные есть с 2012 г.). Чуть больше российского угля республика купила лишь в августе прошлого года – 1,1 млн т. До 2022 г. поставки не превышали 1 млн т в год, а до 2018 г. находились на уровне 300 000 т. За прошлый год поставки достигли 6,7 млн т – рост к 2023 г. составил 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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