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Россия и Индия подписали соглашение по взаимодействию в сфере обороны

Ведомости

Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны двух стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Встречу с послом Индии Винаем Кумаром провел заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны РФ и министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», – сказали в Минобороны РФ (цитата по ТАСС).

4 февраля Индия заключила контракт с Россией о поставке противокорабельных крылатых ракет. Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Предполагается, что российские ракеты существенно повысят боеспособность индийских подводных сил.

А 10 декабря 2024 г. Россия вела переговоры о продаже Индии гигантских радаров, которые призваны предупреждать о ракетном нападении. Индийское издание The Sunday Guardian предполагало, что стоимость контракта может составить более $4 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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