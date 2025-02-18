Россия и Индия подписали соглашение по взаимодействию в сфере обороны
Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны двух стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Встречу с послом Индии Винаем Кумаром провел заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
«Было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны РФ и министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», – сказали в Минобороны РФ (цитата по ТАСС).
4 февраля Индия заключила контракт с Россией о поставке противокорабельных крылатых ракет. Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Предполагается, что российские ракеты существенно повысят боеспособность индийских подводных сил.
А 10 декабря 2024 г. Россия вела переговоры о продаже Индии гигантских радаров, которые призваны предупреждать о ракетном нападении. Индийское издание The Sunday Guardian предполагало, что стоимость контракта может составить более $4 млрд.