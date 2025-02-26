Белый дом: Москва и Киев будут «немного недовольными» после сделки о мире
Власти России и Украины после заключения сделки об урегулировании конфликта могут оказаться «немного недовольными», заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Чтобы заключить сделку, вы должны усадить обе стороны за стол переговоров. И, как правило, когда вы заключаете выгодную сделку, обе стороны покидают этот стол немного недовольными», – сказала пресс-секретарь.
Левитт также добавила, что президент США Дональд Трамп лучше, чем кто-либо занимавший этот пост до него, знает, как заключить нужное соглашение.
Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток со вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис. 24 января президент РФ Владимир Путин объявил о готовности к переговорам. В феврале Трамп созвонился с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций из РФ и США, без участия глав этих государств. Представители Украины и Евпопы также не присутствовали на встрече.
22 февраля Левитт заявила журналистам, что президент США сосредоточен на продолжении переговоров с Москвой и Киевом, и сделка может быть заключена в течение недели. 24 февраля Трамп на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.