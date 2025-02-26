В Кремле не обсуждается вопрос привлечения китайских миротворцев

В феврале на Мюнхенской конференции научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо заявил South China Morning Post, что у Китая есть «достаточно мощи», чтобы внести свой вклад в выстраивание поствоенного порядка.