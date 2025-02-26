В Кремле не обсуждается вопрос привлечения китайских миротворцев
В Кремле нет обсуждений о привлечении китайских миротворцев для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил на соответствующий вопрос Песков.
В феврале на Мюнхенской конференции научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо заявил South China Morning Post, что у Китая есть «достаточно мощи», чтобы внести свой вклад в выстраивание поствоенного порядка.
По данным The Economist, США теоретически допускают вариант размещения бразильских и китайских миротворцев на Украине, так как участие незападных сил может способствовать установлению более прочного мира.