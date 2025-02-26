Кандидат на пост канцлера ФРГ обсудит с Макроном ситуацию вокруг Украины

25 февраля стало известно, что Великобритания организует новую встречу европейских лидеров для обсуждения ситуации вокруг Украины и вопросов обороны. Предположительно, она состоится 2 марта. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за возможного заключения мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины.