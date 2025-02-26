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Кандидат на пост канцлера ФРГ обсудит с Макроном ситуацию вокруг Украины

Ведомости

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном 5 марта по вопросу Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на офис французского лидера.

Это будет первый зарубежный визит Мерца после того, как его блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в парламент 23 февраля.

Сообщается, что Макрон и Мерц обсудят проблемы, связанные с безопасностью Украины на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу безопасности Европы.

25 февраля стало известно, что Великобритания организует новую встречу европейских лидеров для обсуждения ситуации вокруг Украины и вопросов обороны. Предположительно, она состоится 2 марта. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за возможного заключения мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг (парламент). На них победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС, который последние три года находился в оппозиции. Этот блок получил 28,6% голосов.

Председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вероятно, станет десятым канцлером ФРГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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