Кандидат на пост канцлера ФРГ обсудит с Макроном ситуацию вокруг Украины
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном 5 марта по вопросу Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на офис французского лидера.
Это будет первый зарубежный визит Мерца после того, как его блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в парламент 23 февраля.
Сообщается, что Макрон и Мерц обсудят проблемы, связанные с безопасностью Украины на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу безопасности Европы.
25 февраля стало известно, что Великобритания организует новую встречу европейских лидеров для обсуждения ситуации вокруг Украины и вопросов обороны. Предположительно, она состоится 2 марта. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за возможного заключения мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины.
В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг (парламент). На них победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС, который последние три года находился в оппозиции. Этот блок получил 28,6% голосов.
Председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вероятно, станет десятым канцлером ФРГ.