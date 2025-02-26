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Маск получает угрозы из-за работы по сокращению госрасходов

Ведомости

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск получает в свой адрес угрозы из-за работы по сокращению государственных расходов. Об этом он рассказал в ходе первого заседания кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Маск рассказал, что США могут стать банкротом, если администрация президента не сократит расходы. На выплату процентов по госдолгу Штаты тратят более $1 трлн, заявил глава DOGE.

«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз», – пояснил Маск.

Маск не уточнил, от кого конкретно поступают угрозы в его адрес.

Вечером 22 февраля администрация Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в том числе, работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Согласно информации агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.

Руководители некоторых ведомств в США, в том числе ФБР и министерства обороны, призвали федеральных служащих не выполнять требование Маска об отчете о своих достижениях за прошлую неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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