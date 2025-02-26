Маск получает угрозы из-за работы по сокращению госрасходов
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск получает в свой адрес угрозы из-за работы по сокращению государственных расходов. Об этом он рассказал в ходе первого заседания кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Маск рассказал, что США могут стать банкротом, если администрация президента не сократит расходы. На выплату процентов по госдолгу Штаты тратят более $1 трлн, заявил глава DOGE.
«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз», – пояснил Маск.
Маск не уточнил, от кого конкретно поступают угрозы в его адрес.
Вечером 22 февраля администрация Трампа разослала федеральным служащим письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Маск предупредил в соцсети X, что молчание в ответ на запрос приведет к увольнению. Электронные письма с темой «Что вы делали на прошлой неделе?» получили, в том числе, работники комиссии по ценным бумагам и биржам, национальное управление океанических и атмосферных исследований, центры по контролю и профилактике заболеваний и др. Согласно информации агентства, для подготовки отчета и ответа им дали время до понедельника, 24 февраля.
Руководители некоторых ведомств в США, в том числе ФБР и министерства обороны, призвали федеральных служащих не выполнять требование Маска об отчете о своих достижениях за прошлую неделю.