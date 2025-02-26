Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины
Бывший глава МВД Украины Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По мнению Дубинского, Монастырский были убит из-за того, что расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад.
В Telegram-канале Дубинский разместил список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены или подвергались пыткам за время президентства Владимира Зеленского. Помимо Монастырского, в список попали банковский эксперт Денис Киреев, депутат Давид Жвания, американский журналист Гонсало Лопес Лира и др.
18 января 2023 г. кабмин Украины подтвердил гибель Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича в авиакатастрофе в Броварах. 3 августа 2023 г. офис генерального прокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета стали ошибочные действия пилота в сложных метеорологических условиях.
20 февраля 2025 г. глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве Лиры. В социальной сети Маск ответил на пост с фотографией последнего сообщения Лиры в X от 31 июля 2023 г. В сообщении журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Лира предупреждает, что киевский режим может приложить усилия для того, чтобы он исчез. «Зеленский убил американского журналиста», – написал Маск.