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Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве бывшего главы МВД Украины

Ведомости

Бывший глава МВД Украины Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, Монастырский были убит из-за того, что расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад.

В Telegram-канале Дубинский разместил список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены или подвергались пыткам за время президентства Владимира Зеленского. Помимо Монастырского, в список попали банковский эксперт Денис Киреев, депутат Давид Жвания, американский журналист Гонсало Лопес Лира и др.

18 января 2023 г. кабмин Украины подтвердил гибель Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича в авиакатастрофе в Броварах. 3 августа 2023 г. офис генерального прокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета стали ошибочные действия пилота в сложных метеорологических условиях.

20 февраля 2025 г. глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве Лиры. В социальной сети Маск ответил на пост с фотографией последнего сообщения Лиры в X от 31 июля 2023 г. В сообщении журналист говорил, что попытается выбраться с Украины и запросить политическое убежище в Венгрии. Лира предупреждает, что киевский режим может приложить усилия для того, чтобы он исчез. «Зеленский убил американского журналиста», – написал Маск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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