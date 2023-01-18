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Кабмин Украины подтвердил гибель руководителя МВД в авиакатастрофе

Ведомости

Кабмин Украины подтвердил гибель министра внутренних дел Дениса Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича в авиакатастрофе в Броварах. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета не менее 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства», — написал он.

Шмыгаль также сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.

Об авиакатастрофе в Киевской области стало известно сегодня утром около 10:00 мск. Сообщалось о 16 погибших, среди них двое детей. Позже Klymenko Time со ссылкой на МВД сообщило о том, что число погибших увеличилось до 18, погиб еще один ребенок.

Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. «В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали», — сказано в сообщении.

Причина крушения воздушного судна не уточняется. На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных