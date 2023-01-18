Кабмин Украины подтвердил гибель руководителя МВД в авиакатастрофе

Об авиакатастрофе в Киевской области стало известно сегодня утром около 10:00 мск. Сообщалось о 16 погибших, среди них двое детей. Позже Klymenko Time со ссылкой на МВД сообщило о том, что число погибших увеличилось до 18, погиб еще один ребенок.