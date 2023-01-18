Кабмин Украины подтвердил гибель руководителя МВД в авиакатастрофе
Кабмин Украины подтвердил гибель министра внутренних дел Дениса Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича в авиакатастрофе в Броварах. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета не менее 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства», — написал он.
Шмыгаль также сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.
Об авиакатастрофе в Киевской области стало известно сегодня утром около 10:00 мск. Сообщалось о 16 погибших, среди них двое детей. Позже Klymenko Time со ссылкой на МВД сообщило о том, что число погибших увеличилось до 18, погиб еще один ребенок.
Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. «В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали», — сказано в сообщении.
Причина крушения воздушного судна не уточняется. На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, видно, что в результате падения вертолета возник сильный пожар.