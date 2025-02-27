Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле заявили о негативных последствиях торговых войн для всех стран мира

Ведомости

Торговые войны в любом случае будут негативно отражаться на всех странах мира, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об оценке ситуации с угрозами со стороны США ввести таможенные пошлины в размере 25% на товары из Евросоюза (ЕС).

«Мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что так или иначе это негативно скажется на всех странах мира», – сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что у России «маленький товарооборот с США», поэтому в случае введения каких-либо пошлин негативных последствий можно не ожидать.

«Я бы сказал, такой минимально возможный товарооборот [у РФ с США]. Поэтому непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут», – пояснил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что сейчас Россия ориентируется на дружественные ей страны, в том числе состоящие в БРИКС, и на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле.

«И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствует и нашим интересам, и интересам наших партнеров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных», – добавил Песков.

26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. В ЕС пообещали «немедленно и твердо» ответить на анонсированную Трампом меру.

2 февраля Трамп также подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составят 10%, для Канады и Мексики – по 25%. На энергоносители из Канады тарифы установлены в размере 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных