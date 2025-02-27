В Кремле заявили о негативных последствиях торговых войн для всех стран мира

2 февраля Трамп также подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составят 10%, для Канады и Мексики – по 25%. На энергоносители из Канады тарифы установлены в размере 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики.