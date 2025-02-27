В Кремле заявили о негативных последствиях торговых войн для всех стран мира
Торговые войны в любом случае будут негативно отражаться на всех странах мира, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об оценке ситуации с угрозами со стороны США ввести таможенные пошлины в размере 25% на товары из Евросоюза (ЕС).
«Мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что так или иначе это негативно скажется на всех странах мира», – сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что у России «маленький товарооборот с США», поэтому в случае введения каких-либо пошлин негативных последствий можно не ожидать.
«Я бы сказал, такой минимально возможный товарооборот [у РФ с США]. Поэтому непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказать влияния на нас негативного не могут», – пояснил пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что сейчас Россия ориентируется на дружественные ей страны, в том числе состоящие в БРИКС, и на другие континенты, которые проявляют заинтересованность в торговле.
«И там мы уже выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствует и нашим интересам, и интересам наших партнеров. И там мы стараемся обходиться без войн тарифных», – добавил Песков.
2 февраля Трамп также подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для КНР составят 10%, для Канады и Мексики – по 25%. На энергоносители из Канады тарифы установлены в размере 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики.