NYT: Киев откладывал подписание меморандума с администрацией Байдена
Украина несколько раз откладывала подписание меморандума с администрацией бывшего президента США Джо Байдена о взаимопонимании, сообщает The New York Times (NYT).
Осенью 2024 г. Вашингтон и Киев были близки к заключению соглашения, согласно которому Украина была обязана передавать США информацию о возможных проектах в горнодобывающем секторе, предоставляя американским компаниям больше времени на участие в тендерах. Согласно документу, США брали на себя обязательства по оказанию технического содействия.
По информации издания, правительство Украины планировало подписать данное соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа после его вступления в должность.
Бывший заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес и первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в октябре 2024 г. должны были подписать меморандум, но украинская сторона отказалась от поездки в Вашингтон. Подписание соглашения перенесли в Варшаву на 13 ноября, однако Свириденко снова не приехала.
В начале февраля Трамп выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Киев такие положения не устроили.
26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США. В частности, в новой версии соглашения больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.
Из сообщения Шмыгаля также следует, что украинские недра и ресурсы останутся украинскими и не перейдут ни в собственность США, ни кому-либо другому. При этом Украина обязана вносить в совместный с США инвестфонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.