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NYT: Киев откладывал подписание меморандума с администрацией Байдена

Ведомости

Украина несколько раз откладывала подписание меморандума с администрацией бывшего президента США Джо Байдена о взаимопонимании, сообщает The New York Times (NYT).

Осенью 2024 г. Вашингтон и Киев были близки к заключению соглашения, согласно которому Украина была обязана передавать США информацию о возможных проектах в горнодобывающем секторе, предоставляя американским компаниям больше времени на участие в тендерах. Согласно документу, США брали на себя обязательства по оказанию технического содействия.

По информации издания, правительство Украины планировало подписать данное соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа после его вступления в должность.

Бывший заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес и первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в октябре 2024 г. должны были подписать меморандум, но украинская сторона отказалась от поездки в Вашингтон. Подписание соглашения перенесли в Варшаву на 13 ноября, однако Свириденко снова не приехала.

В начале февраля Трамп выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Киев такие положения не устроили.

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США. В частности, в новой версии соглашения больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.

Из сообщения Шмыгаля также следует, что украинские недра и ресурсы останутся украинскими и не перейдут ни в собственность США, ни кому-либо другому. При этом Украина обязана вносить в совместный с США инвестфонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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