NYT: Киев откладывал подписание меморандума с администрацией Байдена

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США. В частности, в новой версии соглашения больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.