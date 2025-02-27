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РФ контактирует с Баку по вопросу ликвидации представительства «России сегодня»

Ведомости

Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу ликвидации в республике представительства медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik). Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что российская сторона ожидает конструктивной реакции и рассчитывает выйти на взаимоприемлемые решения благодаря совместным усилиям двух стран. По ее словам, Азербайджан ознакомлен с позицией России по этому вопросу, в свою очередь Москва слышит и понимает аргументацию Баку.

«Исходим из того, что наши партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться именно союзническим характером отношений России и Азербайджана и воздержатся от нанесения ущерба двусторонним многогранным связям между нашими странами и народами», – подчеркнула Захарова.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране. Он уточнил, что компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в республике.

6 февраля России направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что МИД РФ получил ноту от азербайджанского внешнеполитического ведомства с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку. Он уточнил, что власти страны потребовали от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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