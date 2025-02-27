РФ контактирует с Баку по вопросу ликвидации представительства «России сегодня»
Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу ликвидации в республике представительства медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik). Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что российская сторона ожидает конструктивной реакции и рассчитывает выйти на взаимоприемлемые решения благодаря совместным усилиям двух стран. По ее словам, Азербайджан ознакомлен с позицией России по этому вопросу, в свою очередь Москва слышит и понимает аргументацию Баку.
«Исходим из того, что наши партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться именно союзническим характером отношений России и Азербайджана и воздержатся от нанесения ущерба двусторонним многогранным связям между нашими странами и народами», – подчеркнула Захарова.
24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране. Он уточнил, что компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в республике.
6 февраля России направили официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что МИД РФ получил ноту от азербайджанского внешнеполитического ведомства с требованием зарегистрировать российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку. Он уточнил, что власти страны потребовали от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца.