РФ контактирует с Баку по вопросу ликвидации представительства «России сегодня»

«Исходим из того, что наши партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться именно союзническим характером отношений России и Азербайджана и воздержатся от нанесения ущерба двусторонним многогранным связям между нашими странами и народами», – подчеркнула Захарова.