Кадыров решил наградить выживших членов экипажа самолета Azerbaijan Airlines

25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Как сообщалось на сайте президента Азербайджана, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение.