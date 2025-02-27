Кадыров решил наградить выживших членов экипажа самолета Azerbaijan Airlines
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил наградить выживших членов экипажа пассажирского самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines, который 25 декабря после неудачных попыток приземлиться в Грозном отправился на посадку в Казахстан, где разбился. В результате крушения погибли 38 человек, в том числе 25 граждан Азербайджана, семеро россиян и шестеро граждан Казахстана.
«Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой». В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита», – говорится в Telegram-канале Кадырова.
Также глава Чечни от имени всех жителей республики выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, семьям и близким погибших.
25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Как сообщалось на сайте президента Азербайджана, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления. Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение.
4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия. Из документа следует, что бортовой самописец зафиксировал два звуковых удара, и повреждения самолету, вероятно, были нанесены внешними объектами.
Окончательный отчет по расследованию крушения будет представлен до декабря 2025 г., сообщил в феврале вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.