Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Окончательный отчет по крушению самолета в Актау представят до конца 2025 года

Ведомости

Окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (Azal) в казахстанском Актау будет представлен до декабря 2025 г., сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

«Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года. Уголовное расследование – это прерогатива органов прокуратуры. Создана оперативно-следственная группа, которая занимается этим уголовным делом. Они дадут пояснения по срокам», – сказал он (цитата по Zakon.kz)

Предварительный отчет по расследованию крушения был опубликован 4 февраля. Согласно документу, при выполнении рейса был зафиксирован звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Далее фиксируется повторный звуковой удар. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно изучит отчет минтранса Казахстана. В Росавиации сообщили, что отчет по крушению носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах происшествия.

Самолет AZAL рейса Баку – Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 г. в около казахстанского города Актау. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.

Российский президент Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России». Песков говорил, что Путин не планирует выступление по теме крушения самолета.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных