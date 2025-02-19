Окончательный отчет по крушению самолета в Актау представят до конца 2025 года
Окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (Azal) в казахстанском Актау будет представлен до декабря 2025 г., сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
«Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года. Уголовное расследование – это прерогатива органов прокуратуры. Создана оперативно-следственная группа, которая занимается этим уголовным делом. Они дадут пояснения по срокам», – сказал он (цитата по Zakon.kz)
Предварительный отчет по расследованию крушения был опубликован 4 февраля. Согласно документу, при выполнении рейса был зафиксирован звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Далее фиксируется повторный звуковой удар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно изучит отчет минтранса Казахстана. В Росавиации сообщили, что отчет по крушению носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах происшествия.
Самолет AZAL рейса Баку – Грозный потерпел крушение 25 декабря 2024 г. в около казахстанского города Актау. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.
Российский президент Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что инцидент «произошел в воздушном пространстве России». Песков говорил, что Путин не планирует выступление по теме крушения самолета.