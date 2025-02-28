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В Кремле призвали дождаться результатов контактов США и Украины

Ведомости

Прежде чем делать выводы относительно отношений президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, следует дождаться результатов предстоящих контактов Киева и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

28 февраля министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business рассказал, что переговоры на тему договора по полезным ископаемым между США и Украиной завершены, сделка согласована.

Зеленский, как он подтверждал ранее, посетит США для подписания сделки о редкоземельных металлах 28 февраля. О визите украинского лидера говорил и Трамп.

25 февраля Financial Times (FT) писала, что Киев дал согласие на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. В окончательной версии соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилось издание, предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. В соглашении нет какие-либо ссылок на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, писала FT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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