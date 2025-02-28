В Кремле призвали дождаться результатов контактов США и Украины
Прежде чем делать выводы относительно отношений президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, следует дождаться результатов предстоящих контактов Киева и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
28 февраля министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business рассказал, что переговоры на тему договора по полезным ископаемым между США и Украиной завершены, сделка согласована.
Зеленский, как он подтверждал ранее, посетит США для подписания сделки о редкоземельных металлах 28 февраля. О визите украинского лидера говорил и Трамп.
25 февраля Financial Times (FT) писала, что Киев дал согласие на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. В окончательной версии соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилось издание, предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. В соглашении нет какие-либо ссылок на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, писала FT.