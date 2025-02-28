Маск назвал вице-президента США Вэнса будущим президентом страны
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск назвал вице-президента Джей Ди Вэнса будущим президентом Соединенных Штатов.
«Лучший вице-президент и наш будущий президент», – написал Маск в соцсети Х, отвечая на пост о восхищении Вэнсом во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 14-16 февраля.
Одной из самых обсуждаемых событий Мюнхенской конференции стала речь вице-президента США, в которой тот раскритиковал действия европейских политиков. В частности, вице-президент США указал на ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлина Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok, что в итоге не было доказано. Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией. Вице-президент США также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких к «трампистской» идеологии.
20 января Вэнс принял присягу на должность вице-президента. В современных инаугурациях вице-президенты присягают незадолго до президента и на той же платформе.