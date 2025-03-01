Захарова сравнила перепалку Трампа с Зеленским со сценой с Шариковым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского со сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский в присутствии доктора Борменталя отчитывает Шарикова.
Фрагмент фильма она опубликовала в своем Telegram-канале. «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», – подписала видео представитель российского МИДа.
«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», – говорит Преображенский Шарикову.
28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским и Трампом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано. Трамп по итогам встречи заявил, что он хочет немедленного прекращения конфликта, а Зеленский хочет продолжать воевать. Американский президент также обвинил украинского коллегу в неготовности к миру и неуважении к США.