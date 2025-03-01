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Захарова сравнила перепалку Трампа с Зеленским со сценой с Шариковым

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского со сценой из фильма «Собачье сердце», в которой профессор Преображенский в присутствии доктора Борменталя отчитывает Шарикова.

Фрагмент фильма она опубликовала в своем Telegram-канале. «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», – подписала видео представитель российского МИДа.

«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», – говорит Преображенский Шарикову.

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским и Трампом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано. Трамп по итогам встречи заявил, что он хочет немедленного прекращения конфликта, а Зеленский хочет продолжать воевать. Американский президент также обвинил украинского коллегу в неготовности к миру и неуважении к США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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