Захарова сравнила перепалку Трампа с Зеленским со сценой с Шариковым

28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон и провел переговоры с Трампом и другими представителями американской администрации. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку между Зеленским и Трампом. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано. Трамп по итогам встречи заявил, что он хочет немедленного прекращения конфликта, а Зеленский хочет продолжать воевать. Американский президент также обвинил украинского коллегу в неготовности к миру и неуважении к США.