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В Сеуле прошли митинги с участием более 110 000 человек за и против импичмента

Ведомости

Сторонники и противники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля провели масштабные митинги в Сеуле по вопросу его импичмента, передает Yonhap.

По предварительным оценкам полиции на двух демонстрациях за и против импичмента собрались около 110 000 человек и количество митингующих увеличивается. Митинги под руководством консервативного активиста-пастора Чон Кван Хуна и консервативной христианской группы «Спасите Корею» начались недалеко от района Кванхвамун в центре Сеула и Ёыйдо на западе Сеула с целью выступить против импичмента Юна.

На демонстрацию прибыли и представителя правящей партии «Сила народа», они выступили с посланием от имени Юна. «Когда воля и чувство ответственности за защиту свободы будут утеряны, на смену им придут коммунистический тоталитаризм и популизм. Мы должны бороться до конца с этой волей и чувством ответственности», – следует из заявления.

Митинг за импичмент президенту состоялся «всего в километре» от проправительственной демонстрации, отмечает агентство. Он организован оппозиционной Демократической партией (ДП) и четырьмя другими оппозиционными партиями. По оценкам полиции, сейчас на нем собрались 13 000 человек. Вечером 1 марта планируется марш оппозиции, на котором, по данным организаторов, будут присутствовать около 100 000 человек.

3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 26 января Юну официально предъявили обвинение в организации мятежа. Политика также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера национальной ассамблеи (парламента) У Вон Сика.

Защита президента заявляла на заседании в конституционном суде республики, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». Решение суд может вынести в течение двух недель, в середине марта. 25 февраля Юн извинился перед гражданами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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