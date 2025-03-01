В Сеуле прошли митинги с участием более 110 000 человек за и против импичмента
Сторонники и противники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля провели масштабные митинги в Сеуле по вопросу его импичмента, передает Yonhap.
По предварительным оценкам полиции на двух демонстрациях за и против импичмента собрались около 110 000 человек и количество митингующих увеличивается. Митинги под руководством консервативного активиста-пастора Чон Кван Хуна и консервативной христианской группы «Спасите Корею» начались недалеко от района Кванхвамун в центре Сеула и Ёыйдо на западе Сеула с целью выступить против импичмента Юна.
На демонстрацию прибыли и представителя правящей партии «Сила народа», они выступили с посланием от имени Юна. «Когда воля и чувство ответственности за защиту свободы будут утеряны, на смену им придут коммунистический тоталитаризм и популизм. Мы должны бороться до конца с этой волей и чувством ответственности», – следует из заявления.
Митинг за импичмент президенту состоялся «всего в километре» от проправительственной демонстрации, отмечает агентство. Он организован оппозиционной Демократической партией (ДП) и четырьмя другими оппозиционными партиями. По оценкам полиции, сейчас на нем собрались 13 000 человек. Вечером 1 марта планируется марш оппозиции, на котором, по данным организаторов, будут присутствовать около 100 000 человек.
3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 26 января Юну официально предъявили обвинение в организации мятежа. Политика также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера национальной ассамблеи (парламента) У Вон Сика.
Защита президента заявляла на заседании в конституционном суде республики, что военное положение было отменено через два часа и «ни один гражданин не пострадал в период объявления и отмены указа». Решение суд может вынести в течение двух недель, в середине марта. 25 февраля Юн извинился перед гражданами.