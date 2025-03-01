В Сеуле прошли митинги с участием более 110 000 человек за и против импичмента

По предварительным оценкам полиции на двух демонстрациях за и против импичмента собрались около 110 000 человек и количество митингующих увеличивается. Митинги под руководством консервативного активиста-пастора Чон Кван Хуна и консервативной христианской группы «Спасите Корею» начались недалеко от района Кванхвамун в центре Сеула и Ёыйдо на западе Сеула с целью выступить против импичмента Юна.