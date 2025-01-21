Юн Сок Ёль заявил, что не отдавал военным приказ вывести депутатов из парламента
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время первого выступления в суде по делу об его импичменте заявил, что в день введения военного положения не отдавал войскам приказ останавливать депутатов, которые пытались попасть в парламент, сообщает Yonhap.
«Нет, это [парламентское собрание] не то, что можно отложить», – ответил Юн на соответствующий вопрос исполняющего обязанности председателя суда Мун Хён Бэ (цитата по Yonhap).
По информации издания, президент также отрицает, что в день введения военного положения 3 декабря 2024 г. он передал министру финансов Чхве Сан Моку записку с просьбой составить бюджет для «чрезвычайного законодательного органа». Юн также отрицает, что фальсификация выборов была основной причиной введения им военного положения. Он утверждает, что только отдал приказ проверить компьютерные серверы Национальной избирательной комиссии на фоне подозрений в честности выборов.
В начале заседания Юн попросил судей быть к нему благосклонными.
14 декабря Национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он отстранен от должности на время расследования по обвинению в том, что он возглавил восстание и злоупотребил властью, объявив военное положение. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент.
15 января президент Юн Сок Ёль был задержан в своей резиденции в Сеуле. 3 декабря 2024 г. Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины он может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.