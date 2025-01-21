Юн Сок Ёль заявил, что не отдавал военным приказ вывести депутатов из парламента

По информации издания, президент также отрицает, что в день введения военного положения 3 декабря 2024 г. он передал министру финансов Чхве Сан Моку записку с просьбой составить бюджет для «чрезвычайного законодательного органа». Юн также отрицает, что фальсификация выборов была основной причиной введения им военного положения. Он утверждает, что только отдал приказ проверить компьютерные серверы Национальной избирательной комиссии на фоне подозрений в честности выборов.