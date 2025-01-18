Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
Западный окружной суд Сеула санкционировал арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Ордер выдан на основании обвинений в организации мятежа и злоупотреблении властью, сообщает агентство «Рёнхап».
По данным следствия, Юн был задержан в своей резиденции в Сеуле 15 января. Теперь он может быть под стражей до 20 дней, включая время, уже проведенное в центре содержания.
3 декабря 2024 г. Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом.
Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.