Юн Сок Ёлю официально предъявили обвинение в мятеже
Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю официально предъявили обвинение в организации мятежа, передает Yonhap.
«Юну предъявлены обвинения в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими с целью подстрекательства к восстанию 3 декабря [2024 г.] путем объявления неконституционного и незаконного чрезвычайного положения», – говорится в материале.
Юн Сок Ёль стал первым южнокорейским президентом, которому предъявили обвинения по уголовному делу. Политика также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера национальной ассамблеи (парламента) У Вон Сика и глав парламентских партий и должностных лиц наблюдательного органа по выборам.
23 января Reuters писал, что прокуроры могут предъявить обвинения президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в организации мятежа и злоупотреблении властью в связи с объявлением им военного положения. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.
3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 14 декабря национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он был отстранен от должности на время расследования. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент. 15 января он был задержан правоохранителями.