Юн Сок Ёлю намерены предъявить обвинения в мятеже и злоупотреблении властью
Прокуроры могут предъявить обвинения президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в организации мятежа и злоупотреблении властью в связи с объявлением им военного положения. Об этом пишет Reuters.
Управление расследований коррупционных преступлений намерено попросить прокуроров предъявить обвинения политику по этим статьям. Срок содержания Юна под стражей при этом должен закончиться 28 января, но суд может продлить арест еще на 10 дней, прежде чем официально предъявить Юну обвинение.
Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.
3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение.
14 декабря национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он был отстранен от должности на время расследования. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент.
Задержание Юна прошло в Сеуле 15 января. Теперь он может быть под стражей до 20 дней, включая время, уже проведенное в центре содержания.