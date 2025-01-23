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Юн Сок Ёлю намерены предъявить обвинения в мятеже и злоупотреблении властью

Ведомости

Прокуроры могут предъявить обвинения президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в организации мятежа и злоупотреблении властью в связи с объявлением им военного положения. Об этом пишет Reuters.

Управление расследований коррупционных преступлений намерено попросить прокуроров предъявить обвинения политику по этим статьям. Срок содержания Юна под стражей при этом должен закончиться 28 января, но суд может продлить арест еще на 10 дней, прежде чем официально предъявить Юну обвинение.

Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.

3 декабря 2024 г. Юн под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение.

14 декабря национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он был отстранен от должности на время расследования. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент.

Задержание Юна прошло в Сеуле 15 января. Теперь он может быть под стражей до 20 дней, включая время, уже проведенное в центре содержания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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