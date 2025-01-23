Юн Сок Ёлю намерены предъявить обвинения в мятеже и злоупотреблении властью

Управление расследований коррупционных преступлений намерено попросить прокуроров предъявить обвинения политику по этим статьям. Срок содержания Юна под стражей при этом должен закончиться 28 января, но суд может продлить арест еще на 10 дней, прежде чем официально предъявить Юну обвинение.