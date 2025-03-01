Захарова: Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку»

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В частности, Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.