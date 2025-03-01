Захарова: Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку»
Визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского стал политическим и дипломатическим провалом Киева, американский лидер Дональд Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Справедливое и устойчивое достижение мира возможно при полном устранении первопричин кризиса, подчеркнула она. В их числе, напомнила представитель МИДа, нарушение Западом обещаний не расширять НАТО, поглощение альянсом «всего геополитического пространства Европы вплоть до российских границ» и ликвидация Украиной «всего русского: языка, культуры, церкви». Целями Москвы остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле», добавила Захарова.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В частности, Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.
Трамп по итогам встречи заявил, что он хочет немедленного прекращения конфликта, а Зеленский – продолжать воевать. Американский президент также обвинил украинского коллегу в неготовности к миру и неуважении к США.