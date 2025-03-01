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Захарова: Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку»

Ведомости

Визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского стал политическим и дипломатическим провалом Киева, американский лидер Дональд Трамп устроил Зеленскому «отрезвляющую взбучку», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Зеленскому в Белом доме – это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Справедливое и устойчивое достижение мира возможно при полном устранении первопричин кризиса, подчеркнула она. В их числе, напомнила представитель МИДа, нарушение Западом обещаний не расширять НАТО, поглощение альянсом «всего геополитического пространства Европы вплоть до российских границ» и ликвидация Украиной «всего русского: языка, культуры, церкви». Целями Москвы остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле», добавила Захарова. 

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В частности, Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь. В результате украинский президент покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано.

Трамп по итогам встречи заявил, что он хочет немедленного прекращения конфликта, а Зеленский – продолжать воевать. Американский президент также обвинил украинского коллегу в неготовности к миру и неуважении к США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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